В новогодние праздники в Самаре не ослабевает контроль за соблюдением масочного режима в общественном транспорте

В предпраздничную неделю составили 44 административных протокола. Фото: администрация Самары

Несмотря на снижение пассажиропотока в общественном транспорте Самары в новогодние праздники, контролирующие органы продолжают проверку масочного режима. Еженедельно проводятся до 80 рейдов в подвижном составе и составляются протоколы на ярых «антимасочников».

За предпраздничную неделю было составлено 44 протокола на нарушителей масочного режима, всего с начала проверок в пандемию в суды было направлено 977 административных дел, из которых 833 только в 2021 году.

Напомним, нарушителей ждет штраф до 30 тысяч рублей, а за повторное нарушение масочного режима в общественном транспорте штраф увеличится до 50 тысяч рублей.