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Здоровье4 января 2022 12:39

В Самарской области 4 января 2022 года выявлено 219 новых случаев заболевания коронавирусом

Обновленная статистика по коронавирусу в Самарской области на 4 января 2022 года
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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В Самарской области снижается заболеваемость

В Самарской области снижается заболеваемость

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 4 января 2022 года выявлено 219 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 201 057 заболевших опасным вирусом.

За минувшие сутки выздоровели 1346 пациентов. Из общего числа заболевших на сегодняшний день с заболеванием справились 162 797 самарцев.

По данным на 4 января, за сутки от коронавируса скончались 19 человек. С начала пандемии в Самарской области умерло 6344 пациентов, у которых был подтвержден опасный диагноз.