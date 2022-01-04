В Самарской области снижается заболеваемость Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 4 января 2022 года выявлено 219 новых случаев заболевания коронавирусом за сутки. Всего с начала пандемии было зарегистрировано 201 057 заболевших опасным вирусом.

За минувшие сутки выздоровели 1346 пациентов. Из общего числа заболевших на сегодняшний день с заболеванием справились 162 797 самарцев.

По данным на 4 января, за сутки от коронавируса скончались 19 человек. С начала пандемии в Самарской области умерло 6344 пациентов, у которых был подтвержден опасный диагноз.