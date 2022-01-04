В Новый год 2022 на общественных пространствах Самарской области было более 22 тысяч человек

Многие самарцы новогоднюю ночь провели на площадях и в парках Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области на Новый год 2022 годы были отменены массовые мероприятия, однако общественные территории были украшены и самарцам разрешили там гулять и фотографироваться. По всей Самарской области были организованы 111 мест народных гуляний, в новогоднюю ночь там собрались 22 700 человек.

- полиции, 138 представителей добровольных народных дружин и 214 работников частных охранных организаций. В составе суточных нарядов в общественных местах работали 1137 сотрудников полиции и 254 – Росгвардии, - рассказал заместитель начальника ГУ МВД по Самарской области Юрий Дмитриев.

По данным главного управления внутренних дел региона, в новогоднюю ночь нарушений общественного порядка и ЧС в местах массового пребывания людей допущено не было. Однако на особом контроле держали граждан, которые в условиях низких температур воздуха ночью, находились на улице в состоянии алкогольного опьянения. В Новый год 73 человека были доставлены в специализированные пункты для медицинского освидетельствования и временного пребывания.