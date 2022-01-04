Главный метеоролог сообщил о погодном «цунами» в Самарской области на Рождество 7 января 2022 года

Главный синоптик рассказал о погоду в ближайшие дни Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Приволжского УГМС Айдар Мингазов рассказал о погоде в Самарской области на новогодних праздниках в Самарской области. По прогнозу главного метеоролога, Самару на Рождество накроет погодное «цунами».

- В следующие дни праздников погода в регионе будет переменчивой. 6 января 2022 года будут достаточно сильные морозы – в ночь до -23 градусов, а днем 7 января потеплеет до +2, а 8 числа столбики термометра вновь опустятся до -15, - сообщил Айдар Мингазов.

Кроме того, по данным синоптиков, на Рождество в Самарской области ожидается мокрый снег с дождем.

По словам метеорологов, такое погодное «цунами» может вызвать подвижность почвы, что создаст дополнительные угрозы для людей. Так, помимо плохого самочувствия у метеозависимых людей, колебания температуры могут спровоцировать сбои в работы технологического оборудования, коммунальных систем, а также возрастет риск пожаров.