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Общество4 января 2022 16:21

Главный метеоролог сообщил о погодном «цунами» в Самарской области на Рождество 7 января 2022 года

В ночь ударят сильные морозы, а днем потеплеет до +2 градусов
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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Главный синоптик рассказал о погоду в ближайшие дни

Главный синоптик рассказал о погоду в ближайшие дни

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Приволжского УГМС Айдар Мингазов рассказал о погоде в Самарской области на новогодних праздниках в Самарской области. По прогнозу главного метеоролога, Самару на Рождество накроет погодное «цунами».

- В следующие дни праздников погода в регионе будет переменчивой. 6 января 2022 года будут достаточно сильные морозы – в ночь до -23 градусов, а днем 7 января потеплеет до +2, а 8 числа столбики термометра вновь опустятся до -15, - сообщил Айдар Мингазов.

Кроме того, по данным синоптиков, на Рождество в Самарской области ожидается мокрый снег с дождем.

По словам метеорологов, такое погодное «цунами» может вызвать подвижность почвы, что создаст дополнительные угрозы для людей. Так, помимо плохого самочувствия у метеозависимых людей, колебания температуры могут спровоцировать сбои в работы технологического оборудования, коммунальных систем, а также возрастет риск пожаров.