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Общество4 января 2022 17:36

В Самарскую область запретили ввозить животных из Казахстана и Оренбурга

Запрет касается восприимчивых к ящуру животных и продуктов животноводства
Наталья АРТЯКОВА
Наталья АРТЯКОВА
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К ящуру восприимчив в основном крупный рогатый скот

К ящуру восприимчив в основном крупный рогатый скот

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ввели запрет на ввоз восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства с территории Оренбургской области и Республики Казахстан. Такое решение было принято на заседании правительства Самарской области 4 января 2022 года.

Решение о введении запрета связано со вспышкой заболевания ящуром на территории Актюбинской области Республики Казахстан, имеющей большую протяженность границы с Оренбургской областью. Эта болезнь поражает в основном крупный рогатый скот.

- При благоприятном развитии событий ограничения будут сняты примерно через месяц, - отметил руководитель департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев.

В это время на автомобильных дорогах на границах будут установлены специальные круглосуточные ветеринарно-полицейские посты. Патрули будут контролировать соблюдение запрета на границах с Казахстаном, Оренбургской областью, в Больше-Черниговском, Похвистневском и Борском районах.