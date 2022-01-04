В Самарскую область запретили ввозить животных из Казахстана и Оренбурга

К ящуру восприимчив в основном крупный рогатый скот Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области ввели запрет на ввоз восприимчивых к ящуру животных и продукции животноводства с территории Оренбургской области и Республики Казахстан. Такое решение было принято на заседании правительства Самарской области 4 января 2022 года.

Решение о введении запрета связано со вспышкой заболевания ящуром на территории Актюбинской области Республики Казахстан, имеющей большую протяженность границы с Оренбургской областью. Эта болезнь поражает в основном крупный рогатый скот.

- При благоприятном развитии событий ограничения будут сняты примерно через месяц, - отметил руководитель департамента ветеринарии Вячеслав Ильичев.

В это время на автомобильных дорогах на границах будут установлены специальные круглосуточные ветеринарно-полицейские посты. Патрули будут контролировать соблюдение запрета на границах с Казахстаном, Оренбургской областью, в Больше-Черниговском, Похвистневском и Борском районах.