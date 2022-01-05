МЧС в Самарской области просит жителей меньше бывать на улице из-за штормового предупреждения

7 января столбики термометров и вовсе могут показать «плюс» Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Вечером 4 января в Самарской области было объявлено штормовое предупреждение из-за морозов: в северных и восточных районах, по словам синоптиков, температура воздуха должна была упасть до -30 °C. В связи с этим МЧС региона просило жителей меньше времени проводить на морозе, следить за самочувствием и не допускать переохлаждения.

Впрочем, уже с 5 января началось «потепление»: днем по области ожидают 13-18 градусов мороза, ночью - «минус» 23, а 6 и 7 января столбики термометров и вовсе могут показать «плюс».

- Все дело в том, что 6 и 7 января по Поволжью пройдет атлантический циклон, который принесет с собой влажный и теплый воздух, - объяснила специалист Приволжского УГМС Елена Чегодаева.

Также в регионе снова ждут мокрый снег и морось – они сопровождают все тот же циклон.

Как долго продлится потепление, в Приволжском УГМС пока не сообщают.