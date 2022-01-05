216 человек заразились коронавирусом за сутки к 5 января 2022 года в Самарской области

В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 216 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки коронавирус подтвердился у 216 человек. Это наименьший показатель заболеваемости за месяц. В последнее время положительных результатов на ковид с каждым днем становится все меньше и меньше, однако, с чем это связано, пока доподлинно не известно.

Тем не менее, люди продолжают гибнуть от коронавируса – за сутки умерли 16 пациентов с подтвержденным ковидом. Всего с начала пандемии мы потеряли 1087 человек, организмы которым не смогли победить вирус. У многих были сопутствующие тяжелые заболенивания.

Оправиться от «короны» смогли 163 884 больных, 1087 из них выписаны из больниц Самарской области за последние сутки.

В регионе продолжает действовать ряд ограничений, в частности, ношение масок обязательно в общественном транспорте, магазинах и местах массового скопления народа.