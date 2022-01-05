Бывшего директора самарской УК отдали под суд за обман теплоснабжающей организации

Деньги УК с жильцов собрала, но потратила их не на оплату долгов, а на иные нужды Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре отдали под суд бывшего руководителя управляющей компании ООО «Мечта». Как сообщает городская прокуратура, где утверждали обвинительное заключение по этому делу, ему вменяют ст.165 УК РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

- По версии следствия, в феврале-марте 2019 года он собрал с жильцов 18,6 млн рублей в качестве оплаты «коммуналки», но эти деньги потратил не на оплату долга перед теплоснабжающей организацией - ПАО «Т Плюс» (АО «ПТС») – а на иные нужды, - говорят в надзорном ведомстве.

Жильцам директор УК при этом якобы говорил, что долгов нет, а «ресурсникам», которые получили лишь часть ожидаемой оплаты, - что жильцы не платят, поэтому денег нет.

По сути деньги директор не присвоил, поэтому его действия квалифицировали по столь редкой статье, ущерб следствие оценило в 16.1 млн рублей.

Уголовное дело передали в Октябрьский районный суд. Судя по размещенной там информации, в декабре прошлого года ст.165 УК РФ вменяли только Антону Самохину. Его уголовное дело будет рассматривать судья Рамиль Гильманов, дата первого заседания еще не назначена