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Общество5 января 2022 15:30

В самарских трамваях установят антивандальные видеокамеры

Начальная стоимость контракта на поставку и монтаж оборудования – 872 тысячи рублей
Александра БУДАЕВА
Александра БУДАЕВА
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Видеокамеры планируют установить в шести трамваях марки Tatra

Видеокамеры планируют установить в шести трамваях марки Tatra

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трамвайно-троллейбусное управление ищет подрядчика, который оборудуют видеокамерами шесть трамваев марки Tatra в Самаре. Подача заявок стартовала 30 декабря и продлится до 17 января, в этот же день будет определен победитель аукциона.

Начальная цена контракта – 872 тысячи рублей. Заказчик хочет получить в итоге видеокамеры с защитой от вандалов, вибрации, а также перепадов температур и напряжения, которые писали бы на жесткий диск одновременно изображение и звук, а также позволяли бы потом сортировать нужные фрагменты по времени и важности.

Судя по документации, две камеры должны быть размещены в кабине водителя, три – напротив каждой из входных дверей, плюс еще одна – в задней части салона.

На выполнение условий контракта победителю аукциона дадут 30 дней с момента подписания договора, после чего к нему начнут применять штрафные санкции.