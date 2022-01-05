Что посмотреть в Олимпийской деревне возле стадиона «Солидарность Арена»

В этом году Олимпийская деревня носит дополнительное название «Сокровища губернии»

Перед новогодними праздниками в Самаре открылась Олимпийская деревня, она разместилась возле стадиона «Солидарность Арена». В этом году объект носит название «Сокровища губернии» и знакомит посетителей с достопримечательностями региона – для этого нужно зайти на площадку исторического музея

Также в Олимпийской деревне сделали красивую космическую аллею и инсталляцию, которая воспроизводит планеты Солнечной системы, на территории стадиона также разместили красивые фотозоны для любителей делать красивые снимки.

Для тех, кто зимой предпочитает активный отдых, залили лед и горки, проложили лыжню. Детям организовали дополнительные развлечения: мультики в виртуальной реальности, надувные фигуры зверей, плюс лабиринты.

Погреться можно в кафе, а если дождаться вечера, то, возможно, даже посчастливится встретиться с Дедом Морозом и Снегурочкой.