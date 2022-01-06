Деревья покрылись инеем в Самаре утром 6 января 2022 года

Красоты природы восхитили самарцев Фото: Ольга НОВИКОВА

В Самаре деревья покрылись инеем утром 6 января 2022 года. Фотографиями сотворенных природой красот горожане поделились в социальных сетях.

Иней и снег покрыл стволы и ветки деревьев.

- Красота, все белым-бело, как в сказке! Вот это настоящий Сочельник, атмосфера волшебства, – восхищаются жители Самары.

Напомним, перед Рождеством морозы, которые нагрянули в Самарскую область после Нового года, немного отступят. По данным Приволжского УГМС 6 января температура воздуха в Самаре составит -4...-6 °C. В ночь на Рождество столбик термометра опустится до -4... -9 °C, а днем 7 января покажет -2... +3 °C.