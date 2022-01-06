В Тольятти автоледи врезалась в грузовик и угодила в больницу

Вечернее ДТП в Тольятти закончилось травмами для автоледи. Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Тольятти автоледи на иномарке врезалась в грузовик и угодила в больницу. ДТП произошло около девяти часов вечера 5 января 2022 года в Комсомольском районе города.

Как рассказали в ГУ МВД по Самарской области, 30-летняя девушка за рулем автомобиля GEELY, двигалась по Поволжскому шоссе со стороны Обводного шоссе в направлении поселка Поволжский.

- В районе здания № 5б по Поволжскому шоссе водитель не выбрала безопасную дистанцию, - пояснили в ГУ МВД по Самарской области. – В результате она допустила столкновение с грузовым автомобилем «RENAULT» с полуприцепом, которым управлял водитель 1964 года рождения.

Столкновение закончилось трагично – девушка получила телесные повреждения. На скорой помощи ее доставили в больницу. Там медики оказали ей помощь и назначили амбулаторное лечение.