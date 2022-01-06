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Общество6 января 2022 11:05

В Самарской области 6 января 2022 года коронавирус подтвердился у 209 пациентов

Заболеваемость COVID-19 в регионе снижается
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
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Тесты выявляют новых заболевших, но их число снижается

Тесты выявляют новых заболевших, но их число снижается

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за минувшие сутки коронавирус подтвердился у 209 пациентов. Такие данные на 6 января 2022 года озвучил региональный оперштаб.

По данным медиков, 85 новых случаев коронавируса выявлено в Самаре, 84 – в Тольятти. В других городах и селах региона новых заболевших значительно меньше - например, в Сызрани ковид подтвердился у 8 пациентов, в Новокуйбышевске и Жигулевске – у 5.

В общей сложности с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 201482 человек.

Не обошлось без новых жертв – зафиксировано 16 новых умерших от ковида, а общее их число достигло 6376 человек.