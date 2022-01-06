В Самаре предпринимателей оштрафовали на 2 млн рублей за несоблюдение санитарных ограничений

Рейды проходят и в праздники. Фото: мэрия Самары

В Самаре предпринимателей оштрафовали на два миллиона рублей за несоблюдение антикоронавирусных санитарных ограничений. Об этом рассказали в мэрии Самары.

Как сообщили в горадминистрации, только в Железнодорожном районе с начала действия режима повышенной готовности обнаружено более 700 нарушений коронавирусных ограничений со стороны бизнеса. Проверки продолжаются и в праздничные дни.

- В районах каждый день походит мониторинг объектов потребрынка - от магазина «у дома» до крупных торговых центров, - пояснил начальник отдела потребительского рынка и услуг Администрации Железнодорожного внутригородского района Самары Александр Пивцов. – Рейды проводятся с участием полиции или иного ведомства, уполномоченного составлять протокол об административном правонарушении. За весь период в Железнодорожном районе наложены штрафы на общую сумму свыше 2 миллионов рублей.

В мэрии напомнили, что юрлицам за нарушение ограничительных мер грозит штраф до 300 тысяч рублей, повторное нарушение - до миллиона рублей. Также власти могут приостановить работу предпринимателя-нарушителя на 90 суток.