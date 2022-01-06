Туман и мокрый снег: в Самарской области объявили желтый уровень опасности на Рождество

Самарцев предупреждают о тумане, снегопаде и плохой видимости. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности ночью и днем 7 января 2022 года. Об этом со ссылкой на данные Приволжского УГМС сообщает региональное МЧС.

- Ночью и днем 7 января местами в Самарской области ожидается гололед, туман при видимости 500 метров и менее, - предупреждает МЧС. - На дорогах будет гололедица.

Спасатели попросили самарцев по возможности соблюдать осторожность на дорогах, быть внимательными и соблюдать скоростной режим.

- Не забудьте обязательно включить противотуманное освещение, - напоминают в МЧС. - Никогда не ориентируйтесь на впереди идущий автомобиль, а тем более, не приближайтесь к нему на близкое расстояние. Лучше ориентироваться по краям дороги, деревьям, придорожным ограждениям или столбам. Также не стоит идти на обгон.