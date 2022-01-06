Жители Самары пожаловались, что вечером 6 января три сотни домов остались без тепла

Тепло временно исчезло из части самарских домов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жители Самары пожаловались, что вечером 6 января три сотни домов в городе остались без тепла. О проблемах с отоплением горожане сообщили в социальных сетях.

- Под Рождество у нас с обеда отключили отопление в доме, - пожаловались горожане в соцсетях. – В ЖЭУ нам сказали, что виноват порыв на трубопроводе ПТС и прислали список домов на восьми листах, где также нет тепла. Мы насчитали 314 объектов, из них 280 жилых домов.

По словам жителей, без тепла остались здания в Кировском районе Самары, расположенные в границах улиц Советская, Свободы, Юбилейная, Победы, Енисейская, Севастопольская, Каховская, Металлистов, Пугачевская, Кузнецкая, пр. Металлистов и Юных пионеров, а также Ташкентский переулок.

Однако в ПТС журналисту «КП-Самара» сообщили, что информация о порыве трубопровода не соответствует действительности.

- Специалисты ПТС выполняют регулировку режимов в Кировском районе, в связи с чем временно могут быть снижены параметры теплоснабжения для ряда потребителей. В планах в ближайшее время восстановить штатный режим, - объяснили энергетики. - ПТС приносит извинения за доставленные неудобства!

Коммунальщики сообщили, что в течение 2-3 часов тепло вернется в дома горожан.