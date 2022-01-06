Самарскую область могут ждать аномальные морозы до -50 в январе 2022 года

Самарцев предупредили о возможных морозах в январе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарскую область могут ждать аномальные морозы до -50 градусов в январе 2022 года. Такие данные содержатся в климатической характеристике января, опубликованной Приволжским УГМС.

Самарские синоптики опубликовали средние многолетние данные наблюдений за погодой в январе. Они отмечают, что в последние 30 лет прослеживается тенденция понижения средей температуры воздуха в январе.

- По статистике это самый холодный месяц в году, - отмечают в Приволжском гидрометцентре. - Тепловой баланс земной поверхности становится отрицательным. Чаще всего преобладает пасмурная погода.

Синоптики отметили, что в среднем в январе температура воздуха держится в пределах -9… -16°. Бывают отдельные оттепели вплоть до положительных значений, однако при мощных вторжениях воздуха из Арктики морозы могут достигать -41… -50°. Например, в последний раз такие морозы были зафиксированы в Самарской области в 2006 и 2010 годах.

- Из опасных явлений в январе могут быть интенсивные гололеды, продолжительные туманы, метели и сильные ветры, - предупреждают синоптики.

В то же время в Приволжском УГМС отметили, что в первой декаде января средняя температура воздуха ожидается выше нормы на 1.5°.