Водителям посоветовали в непогоду воздержаться от поездок.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Водителей в Самаре предупредили об опасной наледи на дорогах ночью на 7 января 2022 года. Госавтоинпекция обратилась с призывом к автомобилистам соблюдать осторожность и не превышать скорость в опасных погодных условиях.
- В Самарской области ухудшились погодные условия. Мокрый снег и ледяной дождь не только образуют наледь на отдельных участках дороги, но и значительно ухудшают видимость проезжей части и восприятие дорожной обстановки, - предупредили в Госавтоинспекции.
Водителям Самары напомнили о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим.
- Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге, в непогоду снижайте скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП, - напомнили автомобилистам.
Также самарским водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок в такую погоду.