Водителям посоветовали в непогоду воздержаться от поездок. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Водителей в Самаре предупредили об опасной наледи на дорогах ночью на 7 января 2022 года. Госавтоинпекция обратилась с призывом к автомобилистам соблюдать осторожность и не превышать скорость в опасных погодных условиях.

- В Самарской области ухудшились погодные условия. Мокрый снег и ледяной дождь не только образуют наледь на отдельных участках дороги, но и значительно ухудшают видимость проезжей части и восприятие дорожной обстановки, - предупредили в Госавтоинспекции.

Водителям Самары напомнили о необходимости соблюдать безопасный скоростной режим.

- Помните про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, будьте аккуратнее при совершении маневров на дороге, в непогоду снижайте скорость до минимума, чтобы иметь возможность предотвратить ДТП, - напомнили автомобилистам.

Также самарским водителям порекомендовали по возможности воздержаться от поездок в такую погоду.