Дмитрий Азаров встретил Рождество в Сызрани

Губернатор встретил Рождество в Сызрани

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретил Рождество - 2022 в Сызрани. В своем инстаграм-аккаунте глава региона опубликовал видео из храма именно этого города, где он побывал на Рождественской службе и даже пообщался с местными жителями.

- Со светлым праздником Рождества. Мира и добра каждому дому, - написал под постом губернатор.

Он не только простоял службу, но и поставил свечку. Если судить по видео, в этот вечер в храме с губернатором все были в защитных медицинских масках.

Богослужение, на котором присутствовал губернатор, проходило в Сызранском соборе Казанской иконы Божьей Матери. Под постом жители региона пишут ответные поздравления губернатору. Стоит отметить, что за последние несколько лет это чуть ли не первый публичный пост губернатора из храма. Обычно он предпочитал поздравлять горожан и жителей региона отвлеченными фото, а в храмах скромно стоял вдалеке и на снимки не попадал.

Позже губернатор поздравил с праздником жителей региона. Он отметил, что прошедший год стал серьезным испытанием для общества и в эти дни Самарская епархия много сделала для того, чтобы в сердцах возобладал мир, а лучшее, что в нас есть, служило на благо людей и способствовало развитию губернии.