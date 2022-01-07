Иван Сергеев подпишет контракт с "Зенитом" до 2025 года

Иван Сергеев уходит в "Зенит"

Футболист "Крыльев Советов" Иван Сергеев в ближайшее время должен подписать контракт с питерсеим "Зенитом". Контракт будет рассчитан до сезона 2024/2025. Об этом со ссылкой на источники, близкие к переговорам, сообщает "РБ Спорт".

Об интересе питерского клуба к игроку самарской команды стало известно перед Новым годом. Неделю назад в "Зените" отметили, что переговоры перешли в завершающую стадию. В этом сезоне Сергеев провёл за клуб 20 матчей, отметился восмью голами и шестью результативными передачами.

Потенциально Сергеев может занять место форварда Дзюбы или Азмуна, которые намерены покинуть клуб. Но пока Дзюба точно остается в клубе еще до лета.

Прочить переход Сергеева в топ-клубы начали еще в декабре. Мы разбирались, какие пути могут ждать бомбардира, который даже получал в минувшем сезоне вызов в сборную.

Ранее форвард "Крыльев" Голенков перешел в чешскую "Сигму". Сейчас игрок восстанавливается от травмы, к нему проявлял интерес "Нижний Новгород".