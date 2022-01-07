В Сызранском районе в ДТП на встречке погиб водитель "Калины"

В ДТП погиб водитель

В Сызранском районе 6 января в 12.35 произошло смертельное ДТП. 35-летний водитель сидел за рулем автомобиля "Лада Калина" и двигался в сторону Тольятти по трассе М-5. В какой-то момент, не в самых лучших погодных условиях, он превысил скорость и допустил занос авто. В итоге машина вылетела на полосу встречного движения.

- Здесь он столкнулся с автомобилем "ГАЗ", за рулем которого сидел 21-летний водитель, потом пролетел дальше и врезался в "Весту", которая ехала следом, - рассказали в ГУ МВД РФ по Самарской области.

В итоге аварии больше всего пострадал сам виновник, водитель "Лада Калина" скончался на месте еще до того, как приехала скорая помощь.