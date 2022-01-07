В Самарской области инспекторы ГЖИ 76 раз нашли некачественно почищенную кровлю

В Самарской области контролируют качество очистки дорог и дворов

В Самарской области ситуацию с очисткой снега даже на выходных контролируют инспекторы ГЖИ. За шесть дней они провели рейды уже на 602 адресах. В основном, по данным проверяющих, территорию и кровли почистили хорошо, но есть и негативные исключения.

- В ходе рейдов выявлены 76 случаев нерегулярной, а также некачественной очистки кровель и уборки придомовых территорий. В отношении нарушителей будут возбуждены дела по ч.2 ст. 14.1.3 КОАП РФ, - сообщили в ГЖИ.

Также здесь напомнили, что у жителей домов тоже есть обязанности. Так, они должны убрать транспортные средства во дворах, чтобы не мешать проводить уборку. Также нужно незамедлительно жаловаться в ГЖИ, если не счищена наледь с козырьков крыш - это может нести серьезные риски для жизни и здоровья людей.