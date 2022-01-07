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Общество7 января 2022 14:16

В Самарской области коронавирусом на 7 января 2022 года заболели 202 человека, 17 умерли

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом на 7 января 2022 года
Ольга АФАНАСЬЕВА
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Врачам на праздниках удалось немного расслабиться

Врачам на праздниках удалось немного расслабиться

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 7 января 2022 года. За сутки прибавилось 202 новых заболевших. 88 из них - в Самаре, 68 в Тольятти. В Чапаевске девять человек, еще 8 заболели в Красноярском районе.

Меньше всего заболевших было в Безенчукском, Пестравском, Кинельском районах и Отрадном - по одному человеку. Не очень приятная цифра: умерли еще 17 человек, всего за все время от этой болезни и сопутствующих факторов умерли 6393 человека. Жертвами вновь стали в основном мужчины и женщины старше 60 лет. Самая молодая жертва коронавируса мужчина 46 лет.

Коэффициент летальности в области выше, чем в среднем по стране, в регионе он составляет 3,17, в России 2,96. Всего с начала нового года в Самарской области коронавирусом заболели 1672 человека. Ежедневно заболеваемость неуклонно падает, так что жители надеются, что после праздников могут ослабить ряд ограничений.