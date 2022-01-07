В Самаре сократили штат департамента противодействия коррупции в мэрии города

Всем сотрудникам выплатили компесанции Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской мэрии перед Новым годом произошли сокращения, о которых стало известно только сейчас. Оказалось, что в администрации сократили целый департамент, который занимался противодействием коррупции и вопросами соблюдения общественной безопасности. Информация об этом появилась в телеграм канале Штефан знает. Сотрудники департамента делились информацией о том, что все происходило в очень сокращенные сроки. В мэрии на пост отреагировали.

- Отдел контроля был преобразован в управление противодействия коррупции. При этом функции контроля за деятельностью подведомственных муниципальных предприятий и учреждений были сохранены в созданном управлении, - объяснили здесь и опровергли информацию о спешке. По данным администрации, всем сотрудникам предложили места согласно их квалификации.

Также по данным мэрии всем сотрудникам предложили положенные по закону компенсации. Теперь остается следить за тем, будет ли новое сокращенное управление справять с функциями контроля без потери качества работы.