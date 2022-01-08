В Самарской области 5,5 тысяч детей в больницах получили подарки из «Коробок новогоднего счастья»

Коробки новогоднего счастья передали в больницы

В Самарской области поздравили с Новым годом детей, которые в праздники были вынуждены оставаться в больницах. Подарки из «Коробок новогоднего счастья» получили более 5,5 тысяч ребят. Акция прошла во всех муниципалитетах при поддержке министерства здравоохранения региона.

- Уверен, что акция ежегодно оставляет теплый след в сердцах всех ее участников. И тех, кто занимается сбором подарков, и тех, кто их получает. Внимание и забота - это самое бесценное, что мы можем подарить друг другу, - рассказал региональный координатор «Центра поддержки гражданских инициатив» по Самарской области Роман Балтер.

Сто больших коробок с подарками отправили в детские отделения больниц, чтобы их содержимое распределили между детьми. В этом году участниками акции стали и губернатор Дмитрий Азаров, и депутаты Госдумы Александр Хинштейн, Виктор Казаков.