В Самарской области сразу в двух районах выпало рекордное количество осадков 7 января 2022 года

Максимум осадков выпал в двух районах Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 7 января 2022 года был перекрыт суточный максимум осадков сразу в двух районах. Речь идет о Клявлино и Челно-Вершинах. Здесь, как и по всей области, шел мокрый снег с дождем, но именно на эти территории пришлось больше всего осадков. В Клявлино выпало 9,3 мм осадков - предыдущий максимум был достигнут в 1986 году и это было 9 мм осадков. В Челно-Вершинах в 1988 году зафиксировали 6 мм осадков, а в этом году их было 6,5.

Впрочем, назвать эти районы самыми снежными в Рождество, по факту не приходится, ведь это был скорее мокрый дождь. Хотя снегопад по признаниям жителей региона все равно был красивый.

В ближайшее время в Самарской области осадки прекратятся. Небольшой снег обещают еще 8 января, после этого в область придут морозы. Они продержатся по крайней мере до конца недели.