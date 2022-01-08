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Общество8 января 2022 6:15

На лыжной базе в Самарской области умер 44-летний мужчина

Причины смерти пока неизвестны
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самарской области на лыжной базе обнаружили тело мужчины

В Самарской области на лыжной базе обнаружили тело мужчины

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 7 января на лыжной базе «Прилесье» обнаружили лежащего без сознания мужчину. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Любители лыжного спорта из Тольятти обратили внимание на мужчину, который лежал в сугробе и не шевелился. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти человека не удалось.

Официальной информации о том, что могло стать причиной смерти, на данный момент нет. Пользователи соцсетей отмечают, что погибший 44-летний мужчина вел здоровый образ жизни.