На лыжной базе в Самарской области умер 44-летний мужчина

В Самарской области на лыжной базе обнаружили тело мужчины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области 7 января на лыжной базе «Прилесье» обнаружили лежащего без сознания мужчину. Информация об этом появилась в социальных сетях.

Любители лыжного спорта из Тольятти обратили внимание на мужчину, который лежал в сугробе и не шевелился. Очевидцы вызвали скорую помощь, однако спасти человека не удалось.

Официальной информации о том, что могло стать причиной смерти, на данный момент нет. Пользователи соцсетей отмечают, что погибший 44-летний мужчина вел здоровый образ жизни.