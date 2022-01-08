Стоимость вторичного жилья в Самаре выросла за месяц в среднем на 4 процента

Вторичное жилье в Самаре подорожало за месяц на 4 процента Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

За месяц стоимость вторичного жилья в Самаре выросла в среднем на 4 процента. Об этом говорится в исследованиях компаний по продаже недвижимости.

Средняя стоимость вторичного жилья в 16 крупнейших городах России увеличилась за месяц на 2,2 процента. Такие данные приводит «Циан.Аналитика». Наиболее выраженный рост средней стоимости вторичного жилья произошел в Самаре и Омске – средние значения здесь увеличились на 4 процента до 84,2 тысяч и 75,8 тысяч рублей за квадратный метр соответственно.

В годовой динамике лидером роста цен стал Краснодар, где вторичное жилье подорожало на 55,5 процента. Самым доступным российским городом-миллионником остается Челябинск – средняя стоимость вторички там сейчас составляет 52 тысячи рублей за квадратный метр.

В Москве вторичное жилье в среднем стоит 277,5 тысяч рублей за квадратный метр – этот показатель увеличился на 1,3 процента.