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Общество8 января 2022 8:50

В Самаре резко потеплеет к 14 января 2022 года

Морозы сменятся резким потеплением
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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В Самаре к Старому Новому году может сильно потеплеть

В Самаре к Старому Новому году может сильно потеплеть

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2022 года Самарскую область ожидают настоящие «температурные качели». Напомним, уже сегодня атлантический циклон принесет понижение температуры, а завтра осадки прекратятся и морозы начнут крепчать до -19.

И если ближайшая неделя начнется с морозов, то к Старому Новому году ситуация резко изменится. 14 января 2022 года термометр может показать -2 градуса. Ветер поменяет направление на западное, но дуть будет с той же силой, что и накануне.

На протяжении всей недели существенны осадков в Самарской области не ожидается. Однако специалисты предостерегли метеочувствительных людей о магнитных бурях.