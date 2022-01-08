Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-12°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество8 января 2022 9:19

В Самарской области 8 января 2022 года зафиксировали 195 новых случаев коронавируса

Скончалось за сутки от опасного заболевания 18 человек
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
В Самарской области 8 января 195 человек заболели коронавирусом

В Самарской области 8 января 195 человек заболели коронавирусом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 7 января 2022 года. За сутки в регионе зафиксировали 195 новых заболевших. Впервые за долгое время количество заболевших упало ниже 200 человек и продолжает падать. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 201 879 жителей региона.

В связи с выздоровлением за сутки было выписано 919 пациентов. Общее количество выздоровевших теперь насчитывает 166 813 человек.

Пополнилась и печальная статистика – за сутки от коронавируса скончались 18 человек. Общее количество тех, кто не справился с опасным заболеванием в Самарской области, теперь насчитывает 6411 пациентов.