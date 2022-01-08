В Самарской области 8 января 2022 года зафиксировали 195 новых случаев коронавируса

В Самарской области 8 января 195 человек заболели коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Опубликована статистика заболеваемости коронавирусом в Самарской области на 7 января 2022 года. За сутки в регионе зафиксировали 195 новых заболевших. Впервые за долгое время количество заболевших упало ниже 200 человек и продолжает падать. С начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 201 879 жителей региона.

В связи с выздоровлением за сутки было выписано 919 пациентов. Общее количество выздоровевших теперь насчитывает 166 813 человек.

Пополнилась и печальная статистика – за сутки от коронавируса скончались 18 человек. Общее количество тех, кто не справился с опасным заболеванием в Самарской области, теперь насчитывает 6411 пациентов.