Для 28-этажной высотки на Карла Маркса возвели распорную систему. ФОТО: Скриншот из видео

Рабочие начали возводить фундамент строящейся 28-этажной высотки в границах проспекта Карла Маркса, проезда Георгия Митирева и улицы Революционной в Самаре. На видео строительство запечатлел блогер Евгений Щекин.

Местные жители негативно восприняли строительство нового дома.

- У нас во дворе и так большая проблема с парковкой – все ставят машины абы как, перегораживают въезды и выезды. А тут ещё 28-этажка. Где они будут парковаться я просто не понимаю. Очевидно, прямо на детской площадке, - поделился с «КП-Самара» местный житель Георгий.

Напомним, изначально застройщик хотел построить два дома – один в 25 этаже и второй в 10. При этом у домов должно было быть минимальное количество парковочных мест. Однако власти не приняли этот проект.