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Общество8 января 2022 13:50

В Самаре за сутки коронавирус подтвердился у 66 человек

Всего 8 января подтверждено 195 случаев новой коронавирусной инфекции
Егор ЗЛЫГОСТЬЕВ
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За сутки в Самаре коронавирусом заболели 66 человек

За сутки в Самаре коронавирусом заболели 66 человек

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки подтвердилось 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Самаре – 66 человек. Следом по количеству заболевших идёт Тольятти – 39 человек, и Ставропольский район – 18 заболевших.

149 человек из заболевших были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. У 46 заболевших отсутствовали клинические проявления болезни. Всем нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201 879 случаев заражения коронавирусом.

Скончались за сутки 18 человек, среди которых 9 мужчин в возрасте от 48 до 78 лет и 9 женщин, самой младшей из которых было 63 года, а самой старшей – 84. Почти у всех из них были заболевания эндокринной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.