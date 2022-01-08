В Самаре за сутки коронавирус подтвердился у 66 человек

За сутки в Самаре коронавирусом заболели 66 человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области за сутки подтвердилось 195 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Больше всего заболевших в Самаре – 66 человек. Следом по количеству заболевших идёт Тольятти – 39 человек, и Ставропольский район – 18 заболевших.

149 человек из заболевших были обследованы с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. У 46 заболевших отсутствовали клинические проявления болезни. Всем нарастающим итогом в регионе зафиксировано 201 879 случаев заражения коронавирусом.

Скончались за сутки 18 человек, среди которых 9 мужчин в возрасте от 48 до 78 лет и 9 женщин, самой младшей из которых было 63 года, а самой старшей – 84. Почти у всех из них были заболевания эндокринной системы, органов дыхания и сердечно-сосудистой системы.