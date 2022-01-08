ЦСК ВВС одержали победу в домашнем матче над «Тамбовом» 8 января 2022 года

Самарские ЦСК ВВС победили "Тамбов" со счетом 3:2 Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарский хоккейный клуб ЦСК ВВС в субботу, 8 января 2022 года одержал победу в домашнем матче с «Тамбовом».

В первом матче в этом году самарцы уступили тульской АКМ со счетом 1:2, а сегодня одолели соперников из Тамбова со счетом 3:2. На последних минутах гости пытались выровнять счет, но им это не удалось.

Победа над «Тамбовом» является четвертой по счету в этом сезоне. Последний матч 2021 года самарцы также проиграли – тогда они уступили воронежскому «Бурану» со счетом 3:4. Следующий матч состоится 10 января – самарская команда вновь встретится с «Бураном».

Сейчас ЦСК ВВС занимает последнее, 27 место в турнирной таблице.