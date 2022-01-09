В Тольятти сотрудники ДПС задержали водителя с амфетамином

Водителю грозит уголовная ответственность. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области сотрудники ГИБДД задержали водителя, провозившего под ковриком амфетамин.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, водителя остановили, чтобы проверить документы, но он стал заметно нервничать. Полицейские решили осмотреть машину и нашли под ковриком 0,550 грамм амфетамина. Подозреваемый раньше уже был судим, а наркотик приобрел для личного употребления.

Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном приобретении, хранении и перевозки наркотиков. Пока водителю принята мера пресечения в виде подписки о невыезде. Расследование продолжается.