В Сызрани почетным донорам выплатят почти 16 тысяч рублей в 2022 году

Выплата составит более 15 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области почетные доноры получат выплату размером почти в 16 тысяч рублей в 2022 году.

По сообщению городской администрации, граждане, награжденные нагрудным знаком «Почетный донор России» и «Почетный донор СССР», смогут получить 15 713 рублей 84 копейки в 2022 году. Для получения выплаты нужно обратиться в УСЗН с января до 31 марта 2022 года.

Необходимо предоставить документы для получения денег: заявление о выплатах, паспорт, удостоверение донора, почетный знак, сведения о реквизитах счетов, СНИЛС. За выплатой нужно обратиться в пункт приема граждан, который расположен в каждом микрорайоне города.