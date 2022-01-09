В Самаре появится первый этаж корпуса детской инфекционной больницы

Уже построен первый этаж Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре строители вышли на новый этап строительства корпуса детской инфекционной больницы на Шверника.

В детской больнице уже появился первый этаж. В 2022 году планируют достроить здание полностью. Самарцы ранее уже жаловалось на недостаточное количество коек, но новом корпусе разместят еще 100 дополнительных коек и современное медоборудование.

Главный врач больницы Сергей Китайчик отметил, что в палатах будет новая вентиляционная система, реанимационные койки, рентген-блок, лабораторный комплекс и многое другое.