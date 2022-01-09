В Самарской области зафиксировали 206 новых случаев коронавируса 9 января 2022 года

Оперштаб обнародовал статику за сутки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области обнаружили еще 206 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Появились данные статистики за 9 января 2022 год.

По полученным данным оперативного штаба, в опубликованной статистике за последние сутки умерли 14 жителей Самарской области от коронавируса. С 8 по 9 января 2022 года в связи с выздоровлением смогли выписаться 902 человека.

С начала пандемии в России заболело 10 650 849 людей. В Самарской области заразились – 202 085 жителей. К сожалению, умерли 6 425 пациентов.