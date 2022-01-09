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Общество9 января 2022 17:52

В Самарской области местные жители продолжают лепить креативные снежные фигуры

Граждане покрасили своего «снеговика»
Алена ПРОВКИНА
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Большой тигр украсил двор Самарской области. Фото: социальные сети

Большой тигр украсил двор Самарской области. Фото: социальные сети

В Клявлинском районе Самарской области местные жители вылепили и покрасили большого тигра. Самарцы вышли на улицу и создали на улице огромную снежную скульптуру.

В социальных сетях пользователи оценили масштаб произведения соседей и порадовались за украшения двора.

- Браво мастерам, - радуются в комментариях самарцы.

Напомним, что жители стали массово украшать своими скульптурами из снега парки, леса и дворы своих районов. В Тольятти горожане вылепили из снега волка и кролика в лесу Комсомольского района.