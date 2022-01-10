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Общество10 января 2022 3:45

Самарские синоптики предупредили жителей об осадках 11 января 2022 года

Небольшие осадки пройдут местами
Алена ПРОВКИНА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Самарцев снова ожидает снег

Самарцев снова ожидает снег

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарские синоптики предупредили о небольших осадках в виде снега во вторник, 11 января 2022 года.

По сообщение ФГБУ «Приволжское УГМС», ночью 11 января облачно, небольшие осадки будут идти весь день. Ветер юго-восточный 4-9 м/с. Температура воздуха опуститься до -14 градусов. Днем – от - 5… до – 10 градусов.

Напомним, что 10 января в регионе ожидается понижение температуры до -18 градусов. Местами гололедица. Водителям необходимо соблюдать дистанцию на автодорогах. Жителям - аккуратно передвигаться по замерзшим участкам.