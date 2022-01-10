В Самарской области в выходные дни горели три бани

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в выходные дни произошло три пожара в банях. К счастью, обошлось без пострадавших.

По сообщению ГУ МЧС России по Самарской области, бани горели в Красноярском, Ставропольском районах и в городе Тольятти. Самый крупный пожар произошел на улице Жемчужной, его площадь составила 50 кв.м. Основная причина возгораний в банях – это нарушение правил безопасности.

Спасатели отмечают, чтобы избежать подобных ситуаций и неприятных последствий, необходимо обращать внимание на особенности постройки, покупать только сертифицированные изделия, а ремонт доверять только профессионалам.