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Происшествия10 января 2022 4:45

В Самарской области в выходные дни горели три бани

Обошлось без пострадавших
Алена ПРОВКИНА
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Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожары

Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать пожары

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области в выходные дни произошло три пожара в банях. К счастью, обошлось без пострадавших.

По сообщению ГУ МЧС России по Самарской области, бани горели в Красноярском, Ставропольском районах и в городе Тольятти. Самый крупный пожар произошел на улице Жемчужной, его площадь составила 50 кв.м. Основная причина возгораний в банях – это нарушение правил безопасности.

Спасатели отмечают, чтобы избежать подобных ситуаций и неприятных последствий, необходимо обращать внимание на особенности постройки, покупать только сертифицированные изделия, а ремонт доверять только профессионалам.