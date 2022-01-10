В Тольятти пройдут соревнования по фехтованию в 2022 году

Соревнование даст спортсменам шанс выйти на мировой уровень. Фото: городская администрация

В городе Тольятти Самарской области пройдет первенство по фехтованию, в котором спортсмены смогут сразиться за право участия в соревнованиях Европы и мира.

По сообщению городской администрации, в Тольятти состязания будут проходить с 16 по 25 января 2022 года в УСК «Олимп». Принять участия смогут спортсмены до 18 лет со всей страны. Первенство объединит представителей трех видов оружия: сабли, шпаги и рапиры.

Организаторы отмечают, что в состязании примут участие представители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской области, Республики Крым, Краснодарского края, Уфы и Воронежа.