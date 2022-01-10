В Самаре легковушка протаранила автобус

Детали происшествия пока неизвестны. Фото: ДТП 163 Самара

В Самаре легковой автомобиль врезался в общественный транспорт. О пострадавших пока неизвестно.

По сообщению очевидцев, в воскресенье, 9 января 2022 года, у выезда торгового центра «Аврора» легковой автомобиль «LADA Granta» врезался в выезжающий автобус. Жители сообщают, что легковушка «протаранила» общественный транспорт, выехавший на автодорогу на разрешающий сигнал. Из-за столкновения начала собираться пробка по улице Аврора в сторону Южного моста.

Пока нет официальных данных о произошедшей аварии, число жертв не уточняется.