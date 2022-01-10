В Тольятти 18-летний парень угрожал насилием студенту колледжа, чтобы выманить 100 тысяч рублей

Подозреваемому грозит уголовная ответственность Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Тольятти Самарской области молодой парень угрожал насилием 19-летнему студенту колледжа, чтобы получиться от него 100 тысяч рублей.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, 19-летний студент начал сдавать свои вещи в ломбард, чтобы хоть как-то выплатить деньги злоумышленнику. Потерпевшему удалось достать 20 тысяч рублей, он передал деньги подозреваемому. Сотрудники полиции проверили камеры в ломбарде, провели детализацию звонков и задержали предполагаемого злоумышленника. Им оказался юноша 18-лет, который признал свою вину.

Злоумышленнику грозит уголовное дело по статье «Вымогательство» и лишение свободы на срок до 15 лет.