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Общество10 января 2022 7:22

Баскетболисты «Самары» выиграли матч с Краснодаром со счетом 107:82

Это была первая посленовогодняя игра
Алена ПРОВКИНА
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Самарские баскетболисты выиграли первый матч в этом году. Фото: администрация Самарской области

Самарские баскетболисты выиграли первый матч в этом году. Фото: администрация Самарской области

Баскетболисты «Самары» одержали победу над командой «ЦОП-Локомотив-Кубань» из Краснодара, встреча закончилась со счетом 107:82. Это была первая игра в 2022 году для самарской команды.

Первый посленовогодний матч прошел в воскресенье, 9 января 2022 года. Самарские спортсмены сыграли с командой «ЦОП-Локомотив-Кубань». Наша команда устроила настоящее данк-шоу. Баскетболисты из Самары получили преимущество и закрепили его к стартовой четверти – 36:16.

Работал для победы своей команды Айк Нваму, он усердствовал перед самарской публикой больше всех.

Следующий матч «Самара» проведет в Иркутске17 января и во Владивостоке 20 января.