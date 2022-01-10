В Самарской области подтаявшая Снегурочка испугала своим видом местных жителей

Вид подтаявшей скульптуры пугает жителей. Фото: Происшествия Тольятти

В Самарской области местные жители наткнулись на подтаявшую Снегурочку на небольшой улице возле магазинов. Фото "снеговика" появилось в одном из новостных пабликов Тольятти. Из-за перемен температуры снежная скульптура начала таять вместе с краской и превращаться в безликое и бесформенное месиво.

- Нечто… Только коса и формы говорят о том, что это особь женского пола. То ли собака в платье, то ли кровавый зомби, - отмечают пользователи в социальных сетях.

Комментаторы также пишут, что таким «снеговиком» можно напугать не только детей, но и взрослых.