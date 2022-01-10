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Общество10 января 2022 7:59

Самарцы пожаловались на огромные очереди к горке на площади Куйбышева

Возмущение горожан также вызвала необходимость оставлять залог
Анастасия ФИЛАТОВА
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Отдых на праздничной площади понравился не всем горожанам / Фото: администрация Самары

Отдых на праздничной площади понравился не всем горожанам / Фото: администрация Самары

Жители Самары пожаловались на горку на площади имени В.В. Куйбышева. Недовольство горожан вызвали огромные очереди и необходимость оставить деньги или паспорт в залог.

— Народ давится в огромной очереди. Чтобы попасть на горку, нужно оставить в залог 2 тысячи рублей или паспорт. Что за безобразие?! И насколько это законно? Прошу провести проверку, — написала в твиттере одна из жительниц города.

Пока власти Самары никак не комментируют ситуацию. По словам одного из интернет-пользователей, необходимость залога может быть связана с воровством тюбингов. Нашлись те, кто «забывал» возвращать «ватрушку» после катания на горке. Данная мера — подстраховка на такой случай.

Напомним, ранее самарцы пожаловались на недостаток туалетов на праздничной площади Куйбышева. Некоторым пришлось идти в ближайшие кафе.