Самарцы прошли опрос и сообщили об основных качествах жителей города

Доброта - одна из главных черт самарцев Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Самарцы прошли опрос и рассказали, какими видят жителей своего города. В опросе SuperJob приняли участие 9000 человек со всей России.

По данным статистики, каждый пятый житель города отметил, что самарцы большего всего отличаются от других – добротой и отзывчивостью, 12% горожан считают, что вежливость и тактичность – основные черты жителей города, а по 10% голосов удостоились такие черты, как дружелюбность и трудолюбие.

Отметим, что большинство людей, живущих в мегаполисах, считают одной из типичных черт для горожан – доброту. Исключением является Москва. Там граждане отмечают, что видят энергичность, воспитанность, равнодушие и спешку.