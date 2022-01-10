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Общество10 января 2022 8:48

Самара попала в топ-20 популярных мест для отдыха с семьей в новогодние праздники

Аналитический центр подготовил статистику
Алена ПРОВКИНА
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Самара вошла в топ городов для путешествия с семьей

Самара вошла в топ городов для путешествия с семьей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аналитический сервис Туту.ру предоставил статистику путешествий семей с детьми и подростками в новогодние праздники. Самара попала в том-20 мест, выбираемых для отдыха.

По данным анализа авиабилетов, оформленных для путешествий, с 25 декабря 2021 года по 9 января 2022 года самыми популярными городами для проведения новогодних каникул стали: Москва, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодар. Также в топ-20 вошли города: Самара Тюмень, Омск, Уфа и Челябинск.

Самара вошла не только в топ авиабилетов, но и ж/д направлений. Отметим, что зарубежный город один – это Минск, он занял 12-е место по популярности.