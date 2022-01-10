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Происшествия10 января 2022 9:12

В Самарской области водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся в кювет

Мужчину доставили в больницу
Алена ПРОВКИНА
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Грузовик занесло в правую часть автодороги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Грузовик занесло в правую часть автодороги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе Самарской области водитель грузовика не смог справиться с управлением и перевернулся в кювет. Автолюбителя доставили в больницу.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в воскресное утро, 9 января 2022 года, 45-летний мужчина ехал на грузовом автомобиле «HOWO» по строящейся автомобильной дороге между «Шигоны-Старый Тукшум» и «Шигоны-Новодевичье». Автолюбитель не справился с управлением и перевернулся в грузовике.

Полиция устанавливает причины происшествия. Водителя доставили в медучреждение, ему назначили амбулаторное лечение.