В Самарской области водитель грузовика не справился с управлением и перевернулся в кювет

Грузовик занесло в правую часть автодороги. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Шигонском районе Самарской области водитель грузовика не смог справиться с управлением и перевернулся в кювет. Автолюбителя доставили в больницу.

По данным ГУ МВД России по Самарской области, в воскресное утро, 9 января 2022 года, 45-летний мужчина ехал на грузовом автомобиле «HOWO» по строящейся автомобильной дороге между «Шигоны-Старый Тукшум» и «Шигоны-Новодевичье». Автолюбитель не справился с управлением и перевернулся в грузовике.

Полиция устанавливает причины происшествия. Водителя доставили в медучреждение, ему назначили амбулаторное лечение.