В Самарской области депутат назначил именные стипендии для учащихся своего округа

Александр Живайкин решил поощрять учеников за старательность Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Руководитель фракции «Единая Россия» в Самарской губернской думе Александр Живайкин назначил именные стипендии для учащихся своего 24-го избирательного округа, расположенного в Кинеле. Таким образом депутат намерен замотивировать ребят на успехи в учебе и общественной деятельности. За персональные стипендии смогут побороться школьники 40 учебных заведений.

Живайкин обозначил для учащихся две основные номинации. Первая отмечает за отличные успехи в учебе, вторая — за достижения в общественной сфере.

— Мне кажется, что будет справедливым поддержать подобным образом талантливых, целеустремленных ребят. У меня возникло желание материально поощрить тех, кто отлично учиться, кто развивает свои таланты, — отметил депутат.

Александр Живайкин подчеркнул, что первостепенное в этой идее — желание расти, развиваться и добиваться результатов.

Критерии отбора стипендиатов можно посмотреть в Положении на странице политика «ВКонтакте» и в учебных заведениях. В каждой школе выберут по два ученика — победителя.